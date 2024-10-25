Ahmad Ali Jemput Kemenangan Besar di Toili

Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, melanjutkan kampanye terbatasnya di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai (Foto: Dok)

JAKARTA - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, melanjutkan kampanye terbatasnya di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Kamis (25/10/2024) malam. Di sana, ia menjemput kemenangan besar.

Acara kampanye ini menarik perhatian warga setempat, yang hadir dengan semangat tinggi untuk mendengarkan visi dan program yang ditawarkan oleh Ahmad Ali.

Di hadapan ratusan pendukungnya, politisi NasDem itu menyampaikan komitmennya untuk memajukan daerah dengan pelbagai program unggulan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingin memastikan ketika amanah itu diberikan kepada kami, semua warga mendapat perhatian pemerintah,” tegasnya.

Ahmad Ali menjelaskan beberapa program yang direncanakan, antara lain pengembangan sektor pertanian. Termasuk peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan juga akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Saya ingin setiap anak di Sulteng mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Kami juga akan memberikan pelatihan keterampilan bagi para pemuda agar siap menghadapi tantangan di pasar kerja,” tambahnya.

Dalam kampanye tersebut, Ahmad Ali juga merespons dengan banyaknya warga yang hadir. Menurutnya, dukungan besar dari warga Toili menjadi penyemangat baginya.

“Kami ke Toili untuk mempertebal kemenangan. Terima kasih dukungan warga Toili. Mari bersamai kami menjemput kemenangan 27 November mendatang,” kata Ahmad Ali.