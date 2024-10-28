Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pasangan BERAMAL Kumpul Kemenangan di Kasimbar Barat 

Caesar Pratama , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |16:20 WIB
Pasangan BERAMAL Kumpul Kemenangan di Kasimbar Barat 
Parpol Pendukung Ahmad Ali berkumpul
A
A
A

PARIGI MOUTONG - Kampanye terbatas untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri, digelar Partai Koalisi BERAMAL di Desa Kasimbar Barat, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Minggu (27/10/2024). 

Juru Kampanye Koalisi BERAMAL provinsi, Andi Mulhanan Tombolotutu, menekankan pentingnya dukungan untuk pasangan BERAMAL (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim) sebagai harapan baru bagi warga Sulteng. 

Dalam orasinya, Mulhanan menyebutkan pelbagai pencapaian Ahmad Ali, termasuk membantu banyak warga untuk menunaikan umrah.

“Dan Ahmad Ali membantu menyekolahkan anak-anak tidak hanya dalam negeri, namun hingga ke luar negeri,” terangnya dihadapan puluhan orang yang hadir. 

Mulhanan menjelaskan, potensi sumber daya alam yang melimpah di Sulteng, namun masyarakat belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan karena kurangnya modal, teknologi, keterampilan, dan pasar.

Ia optimistis jika Ahmad Ali-Abdul Karim terpilih, mereka akan fokus pada empat hal penting tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Ahmad Ali memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah pusat, yang akan memudahkan dalam mendapatkan dukungan dana untuk kesejahteraan dan pembangunan Sulteng,” tegas Mulhanan. 

Dalam programnya, Ahmad Ali berjanji akan memperhatikan sektor pendidikan dengan memberikan seragam dan perlengkapan sekolah gratis, serta menyediakan BPJS tanpa premi bagi masyarakat. 

Dia juga akan memberdayakan UMKM untuk menciptakan 10.000 usaha baru, serta memberikan jaminan sosial bagi petani, nelayan, dan pekerja lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
