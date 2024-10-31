Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mobil TvOne Ringsek Parah, Sopir Truk yang Nabrak Masih Diperiksa

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |13:01 WIB
Mobil TvOne Ringsek Parah, Sopir Truk yang <i>Nabrak</i> Masih Diperiksa
Mobil TvOne ringsek parah usai ditabrak truk di Tol Pemalang (Foto : Istimewa)
A
A
A

PEMALANG - Mobil kru TvOne yang mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Tol Pemalang, Jawa Tengah (Jateng). Saat mobil mereka berhenti di bahu jalan, ditabrak truk dari belakang dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia serta dua orang luka-luka.

"Truk dari arah belakang, melaju dari arah barat (searah)," ungkap Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Budi Prayitno, Kamis (31/10/2024).

Kerasnya benturan membuat mobil ringsek dan rusak berat di bagian belakang. 

"Tabrak (dari) belakang, penyebabnya apa, sopir truk masih diperiksa. Belum bisa disimpulkan," lanjut dia. (eka setiawan)

Diketahui, kecelakaan terjadi ketika kru produksi progam investigasi Fakta sedang dalam perjalanan untuk meliput ke Gresik. 

“Sebelumnya kami sempat mampir untuk sholat subuh di rest area, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Ketika diperjalanan kaca depan mobil agak kotor dan harus dibersihkan manual, kami akhirnya berhenti di bahu jalan. Saat itu itu tiba-tiba kami ditabrak dari belakang.” Kata Felicia, jurnalis tvOne korban kecelakaan.

Korban dalam kecelakaan ini, meninggal dunia atas nama Sunardi (pengemudi), Marwan (jurnalis tvOne), Alwan Syahmidi (jurnalis tvOne); korban luka atas nama Felicia Amelinda Deqi Priatna (jurnalis tvOne) dan Geigy Yudhistira (jurnalis tvOne).

(Angkasa Yudhistira)

      
