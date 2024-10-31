Sebelum Kecelakaan Maut, Rombongan TvOne Sempat Sholat Subuh di Rest Area Tol Pemalang

JAKARTA - Mobil rombongan kru TvOne mengalami kecelakaan di jalur Tol Pemalang, Jawa Tengah tepatnya di KM 315 Jalan Tol Jakarta–Pemalang, (Kamis, 31/10/2024). Sebelum kecelakaan nahas itu terjadi, kru sempat menjalankan Sholat Subuh di rest area.

"Sebelumnya kami sempat mampir untuk Sholat Subuh di rest area, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Ketika di perjalanan kaca depan mobil agak kotor dan harus dibersihkan manual, kami akhirnya berhenti di bahu jalan. Saat itu, tiba-tiba kami ditabrak dari belakang,” Kata Felicia, jurnalis TvOne korban kecelakaan yang selamat.

Kecelakaan ini terjadi ketika kru produksi progam investigasi Fakta sedang dalam perjalanan untuk meliput ke Gresik dengan menggunakan mobil bernomor polisi B 1048 DKG.

Korban dalam kecelakaan ini, meninggal dunia atas nama Sunardi (pengemudi), Marwan (jurnalis TvOne), Alwan Syahmidi (jurnalis TvOne); korban luka atas nama Felicia Amelinda Deqi Priatna (jurnalis TvOne) dan Geigy Yudhistira (jurnalis TvOne).

Sementara itu, dari siaran pers yang diterima, segenap keluarga besar TvOne menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan kerabat korban. TvOne dengan penuh rasa duka, mengabarkan telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya insan terbaiknya.