Setelah Prabowo, Ridwan Kamil Bertemu Empat Mata dengan Jokowi

SOLO - Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (Kang Emil) menemui Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) di Kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (1/11/2024) siang.

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu sendirian memasuki kediaman Jokowi sekitar pukul 14:40 WIB mengenakan busana kemeja putih dan celana panjang hitam.

Di dalam kediaman, Kang Emil dan Jokowi ngobrol empat mata. Belum diketahui hal apa saja yang kedua tokoh itu bicarakan. Tokoh yang diusung KIM plus itu juga tampak membawakan buah tangan yang dibungkus kain merah muda.

Pertemuan ini menjadi pertemuan kedua Kang Emil dengan tokoh yang pernah menjabat Presiden Indonesia dalam seminggu dua hari terakhir. Sebelumnya pada, Kamis 31 Oktober Kang Emil juga bertemu empat mata dengan Presiden Ke-8 Prabowo Subianto.

Pertemuan itu sempat dipublikasikan Prabowo melalui akun Instagram pribadi @prabowo yang terbit pada Jumat tengah malam.

Dalam postingan tiga bingkai foto itu tampak momen makan malam Prabowo bersama Cagub DKI nomor urut 1 yang berpasangan Suswono itu di meja makan yang memperlihatkan keakraban mereka berdua. Melalui deskripsi unggahannya tertulis, "Makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat."

(Arief Setyadi )