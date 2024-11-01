Mantan Wali Kota Sebut Munafri Punya Kelebihan, Paling Layak Pimpin Makassar

MAKASSAR - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulsel terus berkomitmen untuk memenangkan usungannya di Pilkada Makassar yakni pasangan nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia).

Salah satunya dengan kembali menggelar kampanye terbuka di Kecamatan Panakkukang tepatnya di Jalan Adipura 1, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu, (30/10/2024).

Ketua Tim Pemenangan MULIA, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang juga mantan wali kota Makassar dua periode dalam orasi politiknya kembali mengajak masyarakat untuk mencoblos MULIA nomor urut 1 di TPS.

“Kenapa mesti coblos satu? Karena kita ingin melihat MULIA menang dan memimpin Kota Makassar,” kata mantan wali kota Makassar dua periode ini.

Pria yang akrab disapa Aco ini menyebutkan bahwa pasangan MULIA memiliki kelebihan yakni dari sosok Appi (Munafri Arifuddin). Menurutnya, Appi politisi luar biasa karena memiliki kemampuan manajerial yang bagus.

“Dia pemimpin yang kuat, bahkan telah mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya, bayangkan 10 mempersiapkan diri maju di Pilkada Makassar, meski pernah gagal tapi disitulah tekad dan keteguhannya untuk memimpin Makassar, jadi Wattunnami (sudah saatnya sekarang), ”katanya disambut teriakan warga yang hadir.