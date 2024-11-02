Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo Jadi Rebutan Selfie Warga Kabupaten Tangerang 

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |12:41 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo Jadi Rebutan Selfie Warga Kabupaten Tangerang 
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo Selfie dengan Warga. Foto: Okezone/Riana.
JAKARTA - Momen unik terjadi saat Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama calon Wakil Bupati Kabupaten Tangerang nomor urut 2, Intan Nurul Hikmah meninjau lokasi bakti sosial, dan pemberian fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis.

Acara yang digelar di Desa Kaliasin, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/11/2024), itu nampak dihadiri ratusan masyarakat.

Tidak hanya ingin menebus minyak dengan harga Rp3 ribu per liter, atau melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, terlihat masyarakat juga antusias untuk bersalaman dengan Angela Tanoesoedibjo.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, setelah Angela Tanoesoedibjo dan Intan Nurul Hikmah selesai memberikan sambutan, keduanya hendak melakukan sesi wawancara bersama awak media.

Namun, berulang kali Ketua umum partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu justru mengamini permintaan masyarakat yang hendak berfoto bersamanya.

 

