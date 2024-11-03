Advertisement
HOME NEWS JATIM

Khofifah-Emil Unjuk Prestasi saat Paparkan Visi-Misi di Debat Pilgub Jatim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |22:27 WIB
Khofifah-Emil Unjuk Prestasi saat Paparkan Visi-Misi di Debat Pilgub Jatim
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JATIM - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak membeberkan prestasi dan keberhasilan saat memimpin pemerintahannya.

Hal itu disampaikan saat debat kedua Pilgub Jawa Timur dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif’ Minggu (3/11/2024).

“Kami ingin menyampaikan bahwa pada posisi lima tahun terakhir investasi di tahun 2023 mencapai titik tertinggi. Dalam lima tahun kami menjalankan pemerintahan dan catatannya adalah Rp145 triliun,” ujar dia.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sangat inklusif, sehingga kenaikan angka pertumbuhan berjalan beriringan dengan pembukaan lapangan kerja.

"Oleh karena itu, TPT tingkat pengangguran terbuka di Jawa timur lebih rendah dari nasional dan kita pada saat yang sama indeks pembangunan manusia Jawa timur lebih tinggi dari IPM nasional,” ujar dia.

Atas dasar itu, Khofifah mengatakan, ratusan penghargaan telah di dapatkan. Bahkan, kata dia, dua hari sekali ia mampu memperoleh penghargaan.

"Begitu banyak penghargaan yang sudah kami terima baik regional nasional maupun internasional karena kerja keras kita semua kolaborasi kita semua sinergitas kita semua dan hampir dua hari sekali kami mendapatkan penghargaan itu sehingga total yang kami terima 738 penghargaan,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
