Relawan Andra Soni Bedah Rumah Hingga Fasilitasi Air Bersih untuk Warga Banten

JAKARTA - Relawan Buruh Sahabat pasangan Cagub dan Cawagub Banten Andra Soni - Dimyati Natakusumah turun langsung mensosialisasikan program-program Andra Soni - Dimyati ke masyarakat. Salah satunya dengan melakukan bedah rumah dan menyediakan pompa air untuk ratusan warga di Banten.

Buruh Sahabat Andra Soni - Dimyati membagikan pompa air bagi 500 kepala keluarga di Perumahan Graha Rinjani, Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Di mana, pengeboran air bersih dilakukan di tanah fasum milik masyarakat setempat yang selama ini sering mengalami kekeringan.

"Bantuan ini sangat mengena dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, kami berharap Pak Andra Soni bisa terpilih menjadi Gubernur Banten," ujar beberapa warga Perumahan Graha Rinjani, Senin (4/11/2024).

Buruh Sahabat Andra Soni juga melakukan bedah rumah salah satu warga di Kampung Serdang, Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Adapun, rumah yang dibedah milik Nimol seorang Janda yang bekerja sebagai buruh cuci.

"Alhamdulilah, Alhamdulilah, semoga Pak Andra sukses," ujar Nimol saat menyambut kedatangan tim Buruh Sahabat Andra Soni yang akan membedah rumahnya.

Sementara, anak Nimol yang bernama Lida mengaku gembira karena tim Buruh Sahabat Andra Soni membantu ibunya tersebut. "Selama ini rumah ini tidak memiliki kamar kecil dan pasokan air, tapi kini dia akan bisa memiliki rumah yang layak," katanya.

Koordinator bedah rumah, Zulfikar menyatakan proses bedah rumah milik Nimol ini akan dilakukan selama 5 hari. Sebab, rumah Nimol terlihat sudah sangat tidak layak.

"Kami melakukan program bedah rumah ini karena tim Buruh Sahabat Andra Soni merasa rumah bu Nimol ini sangat tidak layak. Karena itu kami mencoba membedah rumah ini dan Alhamdulilah masyarakat sekitar juga antusias membantu sehingga rumah bu Nimol bisa cepat rampung," kata Zulfikar.