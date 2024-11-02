Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ribuan Buruh Antusias Dukung Program Sekolah Gratis, Ini Kata Andra Soni

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |20:16 WIB
Ribuan Buruh Antusias Dukung Program Sekolah Gratis, Ini Kata Andra Soni
Cagub Banten Andra Soni Temui Kelompok Buruh. Foto: Dok IST.
A
A
A

TANGERANG - Ribuan buruh menyambut kedatangan calon Gubernur Banten, Andra Soni. Dalam perjumpaan dengan buruh pabrik tersebut, Andra Soni sempat dikalungi bunga oleh para serikat pekerja.

Hal itu terjadi ketika, Ia berkunjung ke PT. Sejin Global Indonesia Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (2/11/2024). Saat menyapa dan mendengarkan aspirasi para buruh, Andra Soni menyambut hangat dukungan yang diberikan kelompok buruh kepada dirinya. Dia pun berjanji akan meningkatkan kesejahteraan buruh sebagai salah satu prioritasnya jika terpilih sebagai Gubernur Banten.

"Saya juga dulu seorang buruh, sehingga saya tahu suka-duka menjadi buruh. Maka saya akan berusaha memperhatiman kesejahteraan buruh," ujar Andra Soni.

Andra Soni juga mengungkapkan salah satu program utama yang diusungnya adalah Sekolah Gratis dan pemberantasan korupsi.

"Alhamdulilah saya diberi kesempatan untuk menjumpai para buruh untuk memaparkan program sekolah gratis agar anak-anak para buruh yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri bisa bersekolah. Dan para buruh yang memiliki anak pasti sangat mendukung program ini," kata mantan Ketua DPRD Provinsi Banten ini.

Andra menyatakan para buruh juga menitipkan pesan kepada dirinya jika terpilih nanti, para buruh meminta agar pemerintah daerah dapat menjaga pertumbuhan ekonomi agar mereka dapat terus bekerja.

 

Halaman:
1 2
      
