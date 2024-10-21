Pilkada Banten, Andra Soni Janji Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Banten nomor urut 2, Andra Soni berjanji bakal membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Andra ingin mengurangi angka pengangguran di Banten. Sebab, angka pengangguran di Banten dalam 12 tahun terakhir terus mengalami peningkatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk mengurangi angka pengangguran, Soni melihat juga perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat Banten. Kualitas pendidikan, menurut dia, bisa ditingkatkan lewat vokasi, keterampilan, hingga pengembangan pengetahuan tentang teknologi.

"Peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang merupakan prioritas utama. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terbaru harus diprioritaskan, untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten termasuk pondok pesantren," ujar Andra Soni, Senin, (21/10/2024).

Andra menceritakan bahwa ia pernah merasakan hidup dari keluarga susah, hingga menjadi kuli bangunan sampai pengantar paket. Pengalaman itulah, kata Andra, yang menjadi faktor untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan di Banten.

Pengurangan angka pengangguran di Banten masuk ke dalam visi-misi strategis Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Menurutnya, pengangguran harus ditangani secara serius. Ia menilai terdapat kebutuhan mendesak untuk mengupayakan lapangan pekerjaan lebih luas lagi.

Faktor utama untuk mengurangi angka pengangguran yang tinggi yakni dengan menciptakan lapangan kerja. Andra berpandangan Banten bisa memanfaatkan bonus demografi dan jalur penghubung Jawa-Sumatera untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

"Dengan dibukanya jalan tol Serang-Panimbang, maka UMKM Banten Selatan lebih didorong kepada kegiatan produksi pangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru," terangnya.