HOME NEWS NUSANTARA

Andra Soni-Dimyati Unggul, Tim Pemenangan: Insya Allah, Banten Punya Pemimpin yang Baik

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |14:05 WIB
Andra Soni-Dimyati Unggul, Tim Pemenangan: Insya Allah, Banten Punya Pemimpin yang Baik
A
A
A

BANTEN - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menang telak dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Banten 2024. Sementara perolehan suara rivalnya, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi tertinggal jauh. 

Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati, Faizal Hermiansyah, pun menyampaikan ucapan selamat kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah atas keberhasilan di Pilkada Banten 2024. Faizal memastikan, bahwa pasangan tersebut memiliki visi misi yang luar biasa.

"Kita telah berdoa untuk pemimpin baru kita. Pemimpin Provinsi Banten, kelak ke depan. Alhamdulillah, beliau punya visi misi yang luar biasanya hebat. Jujur, amanah. Beliau orang yang humble," kata Faizal, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak, Banten menilai pasangan tersebut saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti seperti Andra Soni, Dimyati merupakan sosok yang sangat baik.

"Visi misinya juga hebat. Pastinya, Pak Andra dan Pak Dimyati jauh dari kata korupsi," imbuhnya.

Ia pun meyakini bahwa Banten akan menjadi lebih baik di tangan pemimpin yang baik. Dengan kemenangan Andra Soni dan Dimyati, Ketua Badan Otonom DPP UMKM GEKRAFS 2022-2025 ini merasa munajatnya terkabul.

"Insya Allah, Provinsi Banten punya pemimpin yang baik ke depan. Andra Soni-Dimyati, menang, menang, dan menang," pungkas Wakil Ketua KADIN Provinsi Banten.
 

(Arief Setyadi )

      
