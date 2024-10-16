Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Turun ke Jalan, Mahasiswa Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Banten

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |11:37 WIB
Turun ke Jalan, Mahasiswa Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Banten
Demo Pilkada Netral
BANTEN - Para mahasiswa di Banten kembali menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di Pilkada Banten. Seruan ini disampaikan atas dinamika yang terjadi hingga banyak laporan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kali ini, seruan netralitas disampaikan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Pengurus Wilayah Serang. Mereka mengaku sudah melakukan aksi unjukrasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten, Selasa 15 Oktober 2024.

"Sebagai salah satu pilar demokrasi, netralitas dari aparatur negara seperti POLRI, ASN, TNI, dan penyelenggara pemilu menjadi syarat mutlak untuk menjaga integritas dan kualitas Pilkada 2024 di Provinsi Banten," kata Ketua PW Kumala Lebak Irfan Rifai dalam siaran pers, Rabu (16/10/2024).

Ia mengatakan, kekhawatiran ketidaknetralan dan keberpihakan dari pihak-pihak tersebut terus muncul, menciptakan kekhawatiran akan adanya intervensi yang dapat merusak proses demokrasi.

Meskipun telah ada instruksi dan aturan yang jelas, praktik-praktik yang menunjukkan potensi ketidaknetralan masih terlihat di berbagai wilayah.

"Pengawasan ketat dan tindakan tegas perlu dilakukan agar tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang mencederai demokrasi dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada," ujar Rifai.

Kata Rifai, kegagalan dalam menjaga netralitas dari aparat dan penyelenggara akan mencerminkan kurangnya komitmen untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

 


Telusuri berita news lainnya
