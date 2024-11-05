Detik-Detik Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 30 Apartemen Cisauk, Sempat Bolak-balik ke Kamar

TANGSEL - Seorang wanita muda tewas mengenaskan usai terjatuh dari lantai 30 apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Korban diketahui berinisial C (29).

Menurut keterangan sejumlah saksi pada polisi, korban datang pada Minggu 3 November 2024 malam sekira pukul 19.00 WIB. "Datang ke situ sendiri, mau menyewa kamar," ujar Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya, Senin (4/10/2024).

Sebelum jatuh diduga melompat pada sekira pukul 20.00 WIB, korban sempat dua kali terlihat bolak-balik menuju kamar apartemen. "Saksi sempat melihat dia dua kali bolak-balik ke atas," ungkapnya.

Dilanjutkan Dhady, korban baru pertama kali datang menyewa kamar tersebut. Dia juga menyebut tak ada barang bukti mencurigakan yang ditemukan dalam kamarnya, termasuk penggunaan alkohol atau narkoba.