Survei Terbaru Pilkada Papua Tengah, Willem Wandik-Aloysius Giyai Semakin Unggul

NABIRE - Laboratorium Suara Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Tengah 2024. Survei dilakukan pada periode tanggal 28 Oktober 2024 - 5 November 2024.

"Dalam survei ini, pasangan calon (paslon) gubernur Willem Wandik-Aloysius Giyai menunjukkan keunggulan signifikan dengan elektabilitas yang kini mencapai 69,1 persen, naik 5 persen dibandingkan survei sebelumnya," kata Direktur Eksekutif LSI, Albertus Dino dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dino, menjelaskan, survei ini dilakukan dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka kepada masyarakat Papua Tengah yang terpilih sebagai responden. Mereka diminta memberikan pendapat tentang keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Hasil survei menunjukkan bahwa pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai unggul di Kabupaten Mimika dan Nabire dengan elektabilitas 69,1%. Pasangan Natalis Tabuni-Titus Natkime berada di posisi kedua dengan 12,9%, diikuti Meki Nawipa-Denas Geley dengan 9,1%, dan pasangan John Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak di posisi terakhir dengan 5,8%.

"Sebanyak 8,1 persen responden memilih untuk tidak memberikan suara," kata Dino.

Dino menyatakan, survei ini juga mencakup penggunaan sistem noken di enam kabupaten—Puncak Jaya, Intan Jaya, Deyai, Dogiyai, Puncak, dan Paniai. Sistem ini memberikan kewenangan pada ketua atau pemimpin suku untuk menentukan pilihan dalam pemilihan.