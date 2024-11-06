Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Tangkap Kawanan Begal Sadis Bacok Tangan Korban Nyaris Putus

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |16:24 WIB
Polisi Tangkap Kawanan Begal Sadis Bacok Tangan Korban Nyaris Putus
Polisi tangkap kawanan begal yang bacok tangan korbannya hingga nyaris putus (Foto : Polda Sumut)
DELISERDANG - Tim Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut dan Polresta Deliserdang mengungkap kasus pembegalan yang terjadi di Jalan Arteri Bandara Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, pada 30 Oktober 2024. Dalam pengungkapan kasus itu, para pelaku ditangkap dari sejumlah lokasi pada Selasa, 5 November 2024. Satu di antaranya bahkan harus ditembak polisi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan kasus kejahatan jalanan itu dialami korban berinisial AP (19) warga Mandala, Kota Medan. Dalam peristiwa itu tangan korban nyaris putus usai dibacok para pelaku.

"Polisi gerak cepat mengejar para pelaku yang sudah teridentifikasi, lima orang pelaku dapat ditangkap saat bersembunyi di seputaran kawasan Lubuk Pakam," kata Hadi, Rabu (6/11/2024).

Hadi mengatakan, kelima pelaku yang ditangkap berinisial S (17) berperan sebagai penadah, MAF (16), SP alias Bolang (17), ES alias T (20) dan DPS (20).

"Modus kejahatan para pelaku ini dengan merental mobil kemudian melintas di Jalan Arteri Sultan Serdang lalu merampok sepeda motor serta handphone korban," terangnya para pelaku juga membacok tangan korban hingga nyaris putus.

"Dari kelima pelaku yang ditangkap itu terhadap pelaku ES alias T harus diberikan tindak tegas terukur ditembak pada bagian kakinya karena mencoba melakukan perlawanan kepada polisi saat diminta menunjukan tempat persembunyian pelaku lain," beber mantan Kapolres Biak Papua tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
