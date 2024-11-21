Sekjen Perindo Optimistis Munafri-Aliyah Menang di Pilkada Makassar

MAKASSAR – Pasangan nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) sukses menggelar kampanye akbar di tugu Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) CPI Makassar, Rabu (20/11/2024).

Pasangan ini diusung Partai Golkar, Demokrat, Perindo, Hanura, PBB dan Partai Ummat serta satu parpol pendukung yakni PKN.

Dari pantauan MNC Portal, puluhan ribu masyarakat Makassar rela hadir meski hujan-hujanan, dan meski hujan deras namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat ribuan massa pendukung untuk hadir.