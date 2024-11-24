Sedang Mandi, 5 Anak di Bogor Sempat Terjebak Luapan Air Sungai Cidurian

BOGOR - Sejumlah anak sempat terjebak di Sungai Cidurian, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Mereka terjebak karena aliran sungai meluap.

"Meningkatnya debit air aliran Sungai Cidurian akibat hujan deras di hulu mengakibatkan terjebaknya lima orang anak di tengah aliran sungai saat mandi," kata Kapolsek Cigudeg Kompol Uba Subroto dalam keterangannya, Sabtu (23/11/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Tim SAR gabungan bersama warga pun bahu membahu untuk mengevakuasi kelima anak tersebut menggunakan tali agar mereka bisa ke tepi sungai.

"Anak-anak tersebut dapat diselamatkan dalam kondisi baik," ungkapnya.