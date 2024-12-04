Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Usai Mengolok-olok, Gus Miftah Akan Berangkatkan Umrah Pedagang Es Teh Sunhaji Sekeluarga

Gunanto Farhan , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |22:32 WIB
Usai Mengolok-olok, Gus Miftah Akan Berangkatkan Umrah Pedagang Es Teh Sunhaji Sekeluarga
Gus Miftah dan Sunhaji (Foto: Gunanto Farhan/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Sunhaji, pedagang es teh viral yang diolok-olok pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Kedatangannya sebagai kunjungan balasan.

Sebelumnya, ia sempat ditemui Gus Miftah di rumahnya, Magelang, Jawa Tengah. Diantar sejumlah keluarganya, Sunhaji mendatangi Ponpes Ora Aji. 

Keduanya sepakat untuk berdamai demi meredam polemik yang muncul di masyarakat. Sebagai bentuk penyesalan atas perkataan tak pantasnya, Gus Miftah juga akan mengumrahkan Sunhaji bersama keluarga.

Selain itu, Sunhaji juga dijadikan Anggota Kehormatan Banser dengan diberi seragam lengkap. Baik Miftah maupun Sunhaji menganggap persoalan di antara keduanya telah selesai secara kekeluargaan dan tidak perlu diperpanjang lagi.

"Yang mau umrahkan banyak, tapi beliau mau diumrahkan sama abah (Gus Miftah) saja. Jadi, insya Allah beliau berangkat, Pak Sunhaji, istrinya, ibu mertuanya dan dua anaknya, karena beliau pengen diumrahkan sama abah ya nanti saya umrahkan," ujar Gus Miftah, Rabu (4/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423/viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement