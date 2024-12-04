Usai Mengolok-olok, Gus Miftah Akan Berangkatkan Umrah Pedagang Es Teh Sunhaji Sekeluarga

YOGYAKARTA - Sunhaji, pedagang es teh viral yang diolok-olok pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Kedatangannya sebagai kunjungan balasan.

Sebelumnya, ia sempat ditemui Gus Miftah di rumahnya, Magelang, Jawa Tengah. Diantar sejumlah keluarganya, Sunhaji mendatangi Ponpes Ora Aji.

Keduanya sepakat untuk berdamai demi meredam polemik yang muncul di masyarakat. Sebagai bentuk penyesalan atas perkataan tak pantasnya, Gus Miftah juga akan mengumrahkan Sunhaji bersama keluarga.

Selain itu, Sunhaji juga dijadikan Anggota Kehormatan Banser dengan diberi seragam lengkap. Baik Miftah maupun Sunhaji menganggap persoalan di antara keduanya telah selesai secara kekeluargaan dan tidak perlu diperpanjang lagi.

"Yang mau umrahkan banyak, tapi beliau mau diumrahkan sama abah (Gus Miftah) saja. Jadi, insya Allah beliau berangkat, Pak Sunhaji, istrinya, ibu mertuanya dan dua anaknya, karena beliau pengen diumrahkan sama abah ya nanti saya umrahkan," ujar Gus Miftah, Rabu (4/12/2024).