HOME NEWS NASIONAL

Gus Miftah Mundur dari Jabatan UKP, Prabowo: Itu Tindakan Bertanggung Jawab dan Ksatria 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:17 WIB
Gus Miftah Mundur dari Jabatan UKP, Prabowo: Itu Tindakan Bertanggung Jawab dan Ksatria 
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi perihal mundurnya pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

Prabowo menyebut yang dilakukan Miftah merupakan tindakan bertanggung jawab seperti seorang ksatria.

"Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Beliau sadar beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab daan beliau mengundurkan diri," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam.

Prabowo meminta semua pihak untuk menghargai sikap pengunduran diri yang dilakukan oleh Miftah.

"Saya kira kita hargai sikap kesatria itu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah memutuskan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

 

Halaman:
1 2
      
