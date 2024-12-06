Pemkab Bandung Barat Sabet Penghargaan UHC Award 2024 saat HKN ke-60

BANDUNG – Kabupaten Bandung Barat menerima penghargaan UHC Award 2024 dari Gubernur Jawa Barat sebagai kabupaten yang sudah mencapai kepesertaan di atas 95 persen per 1 November 2024. Penghargaan ini diberikan saat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 pada 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan diserahkan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang diterima Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir yang berlangsung di Halaman Gedung Sate, Bandung, Selasa (12/11/2024).

Universal Health Coverage (UHC) adalah program yang menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh warga, tanpa hambatan finansial. Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Seusai menerima penghargaan, Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melindungi masyarakatnya.

(Agustina Wulandari )