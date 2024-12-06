Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Begini Upaya Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat Cegah Judi Online!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:59 WIB
Begini Upaya Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat Cegah Judi Online!
Diskominfotik Kab Bandung Barat berupaya cegah judi online dan jaga keamanan situs pemerintah. (Foto: dok Pemkab Bandung Barat)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengoptimalkan Tim Computer Security Incident Response (CSIRT) dalam menangani setiap serangan yang bertujuan untuk menyebarkan konten judi online, termasuk peretasan dan deface pada situs-situs pemerintah.

“Begitu ada laporan atau indikasi adanya serangan, Tim CSIRT segera melakukan tindakan perbaikan dan pemulihan untuk memastikan website pemerintah kembali berfungsi dengan baik dan aman dari konten negatif,” kata Kepala Diskominfotik KBB Yoppie Indrawan, Senin (11/11/2024).

Menurutnya, edukasi dan sosialisasi pencegahan judi online sebagai langkah preventif. Oleh karena itu, Diskominfotik KBB berencana untuk lebih aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait risiko dan dampak buruk judi online.

“Program sosialisasi ini akan difokuskan pada pemahaman mengenai undang-undang terkait judi online, bahaya ketergantungan judi, serta langkah-langkah pencegahan bagi keluarga dalam menghadapi tantangan dunia digital,” tuturnya.

Ia menambahkan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk judi online dilaksanakan secara berkesinambungan.

