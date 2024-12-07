Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Hukum Gerindra Sebut Ada 80 Laporan Terkait Pilkada Jakarta Belum Ditanggapi Bawaslu 

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |20:31 WIB
Tim Hukum Gerindra Sebut Ada 80 Laporan Terkait Pilkada Jakarta Belum Ditanggapi Bawaslu 
Tim Hukum Gerindra saat jumpa pers Pilkada (foto: Okezone/Riana)
A
A
A


JAKARTA - Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman mengatakan, ada sebanyak 80 laporan dari pihaknya yang belum ditanggapi Bawaslu.

"Kami sudah lapor ke Bawaslu, tapi dari sejumlah laporan itu ada sekitar 80 yang belum diselesaikan Bawaslu," katanya kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

"Yang utama sebenarnya soal daftar pemilih khusus (DPK). Kami juga masih mencatat masalah DPK ini saat ini. seberapa jauhnya, nanti kita lihat saja hasil rekapitulasi KPU ini," sambungnya.

Hingga saat ini, kata Munatshir, belum ada perkembangan terkait 80 laporan tim hukum mereka.

"Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI," sambungnya.

Namun, Munatshir menegaskan, pihaknya masih menunggu tahap rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Perlu kami jelaskan, saat ini masih dalam tahap rekapitulasi. Jadi secara hitungan suara kami masih menunggu proses penghitungan resmi dari KPU," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180701//budi-4FOs_large.jpg
Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169280//harta_kekayaan_rahayu_saraswati_yang_putuskan_mundur_dari_anggota_dpr_ri-6clR_large.jpg
Harta Kekayaan Rahayu Saraswati yang Putuskan Mundur dari Anggota DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169113//rahayu-3Ptk_large.jpg
Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169093//anggota_dpr_ri_dari_fraksi_partai_gerindra_rahayu_saraswati_djojohadikusumo-meou_large.jpg
Sempat Menuai Sorotan, Rahayu Saraswati Pilih Mengundurkan Diri dari DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162612//sekjen_dpp_partai_gerindra_sugiono-0AGd_large.jpg
Sekjen Gerindra Ingatkan Bupati Sudewo: Perhatikan Aspirasi Warga, Jangan Tambah Beban Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162581//ketua_okk_dpp_partai_gerindra_prasetyo_hadi-ypBH_large.jpg
Kontroversi Bupati Sudewo, Gerindra Ambil Langkah Pembinaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement