Gempa M4,7 Guncang Sarmi Papua, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,7 mengguncang Sarmi, Papua, Sabtu (7/12/2024), pukul 05.45 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan hal itu tidak berpotensi tsunami

Sementara itu, pusat gempa berada di laut 37 Timur Laut Sarmi Papua pada kedalaman enam Kilometer (Km). BMKG mengingatkan hati-hati terhadap gempa susulan.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 07-Des-24 05:45:03 WIB, Lok:1.54 LS, 138.76 BT (Pusat gempa berada di laut 37 km Timur Laut Sarmi), Kedlmn:6 Km Dirasakan (MMI) II - III Kabupaten Sarmi,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Puteranegara Batubara)