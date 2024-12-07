Garut Diguncang Gempa M4,6 Pagi Ini, Berpusat di Darat

Gempa Bumi di Kabupaten Garut Jawa Barat. Foto: Tangkapan Layar.

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (7/12/2024), sekira pukul 07.12 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat.

Sementara itu, pusat gempa berada di 20 km Barat Daya Kabupaten Garut pada kedalaman 10 Kilometer. BMKG mengingatkan hati-hati terhadap gempa susulan.

“Gempa Mag:4.6, 07-Dec-2024 07:12:21 WIB, Lok:7.22LS, 107.71BT (20 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Puteranegara Batubara)