Dukung Tumbuh Kembang Anak Melalui Renovasi TK di Magelang

JAKARTA – Salah satu Gedung taman kanak-kanak (TK) di Magelang,Jawa Tengah, direnovasi. Hal itu dilakukan guna menciptakan sarana belajar yang lebih nyaman, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di wilayah tersebut.

TK Mewardi Siwi, yang berada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, telah melayani anak-anak desa selama bertahun-tahun, kini tampil dengan wajah baru berupa ruang kelas yang telah diperbaiki.

“Renovasi TK adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan generasi penerus yang unggul. Kalau lingkungan belajar nyaman, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik dan penuh semangat,” ujar Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, seperti dikutip, Minggu (8/12/2024).

Program renovasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak.

“Semoga dengan program ini semakin banyak pertumbuhan anak-anak berprestasi dari desa, memupuk kepedulian warga akan pendidikan dan menginspirasi banyak orang agar Indonesia semakin gemilang,” tambahnya.

PNM berharap renovasi ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa fasilitas yang lebih baik, tetapi juga manfaat jangka panjang dalam mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.

Diketahui, program tersebut dilakukan PNM bersama Jamkrindo, Askrindo, dan Bank IBK Indonesia bersinergi untuk merenovasi.



(Angkasa Yudhistira)