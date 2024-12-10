Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Damai, Wamenag Akui Cooling System Polri Efektif di Lapangan

JAKARTA - Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafii memuji peran Presiden Prabowo Subianto dan Polri, serta pihak-pihak terkait, yang membuat penyelenggaraan dua pemilu besar di 2024, yaitu Pilpres dan Pileg yang digelar serentak, dan Pilkada serentak akhir November lalu berlangsung aman dan damai.

"Kita bersyukur Cooling System Polri efektif di lapangan," kata Romo Syafii di Kemang, Jaksel, Selasa (9/12/2024).

Wamenag memuji Polri yang terus mengawal pemilu damai dan mampu mendorong dan menciptakan iklim kodusifitas sosial di tanah air.

Keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif ini, lanjut Romo Syafii, tidak terlepas dari gestur politik Prabowo yang bisa menerima perbedaan dalam kompetisi pemilu, namun setelah itu bersatu lagi untuk membangun bangsa.

Kecenderungan menggandeng lawan politik dalam pemerintahannya, lanjut Romo Syafii, telah mencegah terjadinya polarisasi politik, dan menjadikannya sebagai kekuatan yang dahsyat dalam membangun bangsa.

"Ini dulu juga dilakukan di AS oleh Presiden Roosevelt, China, bahkan masa pemerintahan usai meninggalnya khalifah Ali," ungkap Syafii.

Presiden Prabowo, tegas Wamenag, tidak anti perbedaan atau kritik, tapi meramunya menjadi satu kebijakan yang menyatukan semua pihak-pihak yang berbeda. Karena itu, dua gelaran pemilu besar di tahun ini berlangsung aman dan damai.