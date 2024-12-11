Mahasiswa MNC University Ikuti Kuliah Umum di iNews Tower, Angkat Tema Critical Thinking

Mahasiswa MNC University menghadiri kuliah umum bersama MNC Group di iNews Tower (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Mahasiswa MNC University menghadiri kuliah umum bersama MNC Group di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024). Kuliah umum mengangkat tema Developing Critical Thinking Skills for Information Evaluation.

Dalam kegiatan itu, MNC University menghadiri narasumber praktisi media seperti Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV, Aiman Witjaksono. Narasumber yang lainnya ialah Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu.

“Kesan-kesannya luar biasa, jadi antusias mahasiswa luar biasa bisa dilihat tempatnya penuh. Kuliah umum juga berlangsung interaktif di mana narasumber juga mengapresiasi mahasiswa yang bertanya,” kata Rektor MNC University, Dendi Pratama, Rabu (11/12/2024).

Ia mengatakan bahwa kuliah umum yang diberikan kepada mahasiswa bakal memberikan dampak positif. Menurutnya, kuliah umum bisa memberikan wawasan terbuka ketimbang hanya perkuliahan di kelas.

“Ini hal yang membuka wawasan mahasiswa, jadi lebih terbuka wawasannya. Mahasiswa tak hanya belajar perkuliahan di kelas,” tutur dia.

Melihat dampak positif yang ada, ia mengaku akan memberikan mahasiswa MNC University kuliah umum secara rutin. Bahkan kuliah umum dijadwalkan akan diselenggarakan setiap satu bulan sekali.

“Kita memang sudah memprogramkan bahwa setiap bulan minimal ada satu kali kuliah umum,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)