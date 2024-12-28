DLH Jakarta Siagakan 3.900 Personel Tangani Sampah Malam Tahun Baru 2025

JAKARTA - Menyambut malam pergantian tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah menyiapkan ribuan personel penanganan kebersihan demi menjaga kebersihan Kota Jakarta di tengah antusiasme masyarakat merayakan pergantian tahun di sejumlah titik. Para petugas akan bekerja dalam tiga shift, dengan dukungan ratusan armada kebersihan untuk memastikan seluruh timbulan sampah dapat teratasi sebelum pagi hari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan 3.900 petugas kebersihan pada malam pergantian tahun.

“Sebanyak 2.100 petugas disiagakan di kawasan strategis seperti Monas, Bundaran HI, dan sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman," kata Asep di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

"Sisanya disebar ke lima wilayah administrasi Jakarta serta Kepulauan Seribu, dilengkapi 68 truk jenis Typer, 53 road sweeper, dan 27 mobil lintas,” imbuhnya.

Asep memprediksi jumlah timbunan sampah pada malam tahun baru akan mencapai 150 ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya titik keramaian di Jakarta sebagai pusat perayaan masyarakat.

"Potensi hujan pada malam pergantian tahun juga diperkirakan dapat memperberat bobot sampah yang diangkut," ucapnya.