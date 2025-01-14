Erupsi Gunung Api Ibu Terus Meningkat, Pos Pengamatan: Kemungkinan Naik Level Awas

HALMAHERA BARAT - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara siang tadi pukul 11.07 WIT kembali erupsi. Erupsi kali ini mengalami peningkatan dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 3.000 meter di atas puncak atau 4.325 meter di atas permukaan laut, Selasa (14/1/2025).

Pos pengamatan Gunung Api Ibu mencatat, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dengan durasi 1 menit 54 detik.

PVMBG juga memperluas luasan sektoral berjarak 6 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif gunung ibu dan melarang aktifitas warga maupun wisatawan sejauh 4.5 kilo meter.

Sementara dampak abu vulkanik belum dirasakan oleh warga desa di sekitar gunung api ibu. Saat ini status gunung api ibu berada di level III (siaga) dan diperkirakan akan meningkat seiring peningkatan erupsi yang terjadi.

"Kami melihat ada peningkatan dari segi tinggi letusan yang biasanya 1.000 dan sekarang naik jadi 3.000 dan kemudian tanggal 11 juga naik menjadi 4.000. jadi kami terus memantau perkembangannya dan jika sewaktu-waktu ada peningkatan signifikan kita akan memantau terus dan jika sangat membahayakan masyarakat ada kemungkinan kita akan naikan ke level yang lebih tinggi dari Siaga, yaitu Awas," kata Ahmad Basuki, Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ibu.

BPBD Ikut Memantau

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Barat terus melakukan pemantauan dan meminta warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.

"Langkah-langkah yang kami lakukan dari BPBD Kabupaten Halmahera Barat itu kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak PVMBG dan Pos Pemantau Gunung Ibu, dan kami BPBD juga lansung turuk ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait peningkatan aktifitas Gunung Ibu," jelas Gunawan MT. Ali, Kalak BPBD.

(Angkasa Yudhistira)