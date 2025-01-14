Ledakan Rumah Polisi di Mojokerto: Polisi Pastikan Korban Tewas karena Tertimpa Reruntuhan

MOJOKERTO - Polisi menyebut kematian dua korban ledakan rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, bukan dikarenakan ledakan melainkan tertimpa reruntuhan rumah.



Konferensi pers terkait kasus ledakan yang menewaskan dua orang di rumah anggota polisi terus didalami, terbaru petugas mendatangkan Biddokes Polda Jawa Timur untuk memastikan penyebab kematian korban.



Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Polres Mojokerto, dengan mendatangkan petugas dokter forensik Polda Jawa Timur, terbukti jika korban tewas diakibatkan tertimpa reruntuhan material rumah yang roboh.





Dari hasil visum luar yang dilakukan di kamar jenazah Rumah Sakit Dokter Soekendar Mojosari, tim menemukan beberapa luka di wajah dan dada di kedua korban.



Dokter Tutik Purwanti, Biddokes Polda Jawa timur menegaskan jika kematian korban akibat tertimpa reruntuhan bangunan ruangan kamar.

"Korban berinisial MKA usia 2 tahun, lalu nyonya LS usia 40 tahun luka lecet pada wajah, ada temuan penyebab kematian lemas kekurangan oksigen dan luka benturan, tak ada luka bakar pada korban," katanya.



(Khafid Mardiyansyah)