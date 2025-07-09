Cekcok dengan Istri, Ayah Dua Anak Nekat Bakar Diri di Mojokerto

Ayah dua anak nekat bakar diri di Mojokerto, Jawa Timur (Foto: Sholahudin/Okezone)

MOJOKERTO – Pria berinisial JP (41), warga Kelurahan Suronatan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur nekat membakar diri usai cekcok dengan istri. Beruntung, api dapat segera dipadamkan.

Ayah dua anak ini membakar diri dengan cara menyiram bensin ke seluruh tubuh dan langsung menyulutnya dengan api. Mertua korban langsung bergegas membawa JP dalam kondisi terbakar ke belakang untuk disiram air.

Korban pun langsung merebahkan badan dan disiram air berkali-kali. Korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Dokter Wahidin Sudiro Husodo untuk mendapat perawatan. Korban pun mengalami luka bakar hingga 50 persen lebih mulai kaki hingga leher.

Kurang harmonisnya hubungan rumah tangga korban diamini Ketua RT Untung Pujiono. “Konflik rumah tangga,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).

Tim Inafis Polres Mojokerto Kota melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi mata. Di lokasi kejadian, polisi menemukan botol bekas minyak dan baju terbakar milik korban.

Hingga kini, penyebab pasti korban melakukan aksi bakar diri masih dalam penyelidikan Polres Mojokerto Kota.

(Arief Setyadi )