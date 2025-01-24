Miris! Pria Ini Perkosa Nenek 64 Tahun, Pura-Pura Berburu Kijang

KULON PROGO - Seorang pria di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, ditangkap polisi usai melakukan pemerkosaan terhadap nenek berusia 64 tahun. Pelaku nekat melancarkan aksinya dengan modus menjadi pemburu kijang.

Pria berinisial PR (36) itu akhirnya ditangkap polisi karena melakukan aksi pemerkosaan di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi pemerkosaan tersebut dilakukan di rumah korban yang berada di dekat hutan.

Kanit Reskrim Polsek Pengasih, Iptu Triyono, mengatakan, peristiwa bermula saat korban yang merupakan janda dan tinggal sendiri hendak tidur di rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara laki-laki dari luar rumah.

Saat mengecek, suara tersebut bersumber dari PR. Saat bertemu, pelaku sempat meminta korban untuk tidak khawatir karena kedatangannya di sekitar rumah korban untuk berburu kijang.

Mendengar itu, korban kemudian kembali ke kamar tidurnya. Saat akan beranjak tidur, ternyata PR diam-diam ikut masuk dan langsung menyergap korban.

Pelaku sempat mencekik leher dan meremas muka korban. Mulut korban juga dibuka paksa untuk dicekoki minuman keras jenis cukrik yang sebelumnya telah dibawa pelaku. Selain itu, pelaku juga sempat mengancam korban menggunakan pisau, namun korban berusaha melawan tetapi tidak berhasil.

"Korban kemudian jatuh ke lantai dan pelaku langsung memperkosa korban," ujar Iptu Triyono, Jumat (24/1/2025).