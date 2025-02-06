Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI AL: Pembongkaran Pagar Laut Sudah Capai 22,5 Kilometer

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |03:01 WIB
TNI AL: Pembongkaran Pagar Laut Sudah Capai 22,5 Kilometer
TNI AL bongkar pagar laut (Foto: Dok AL/Jonathan S)
JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) mengungkap perkembangan pembongkaran pagar laut di wilayah perairan Banten. Hingga hari ini, Rabu (5/2/2025) pagar laut sepanjang 22,5 kilometer berhasil dibongkar.

Kepal Dinas Penerangan AL (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan, sepanjang 18,2 kilometer pagar laut yang berhasil dibongkar berada di kawasan Tanjung Pasir. Sementara, 4,3 kilometer lainnya berada di kawasan Kronjo, Tangerang, Banten.

"Operasi yang berlangsung sejak pagi ini berhasil membongkar pagar laut mencapai 22,5 Km dengan rincian 18,2 Km di Tanjung Pasir dan 4,3 Km di Kronjo, Tangerang, Banten," kata Wira dalam keterangan tertulis, Rabu. 

TNI AL menurunkan sebanyak 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III dan Koarmada I untuk membongkar pagar laut itu. Alutsista seperti satu Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), satu RBB (Ranger Boat), serta satu RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat) juga dikerahkan.

“Selain itu, 40 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan delapan kapal nelayan,” ujarnya.

 

