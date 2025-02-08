Naik Motor Sambil Bawa Senjata Tajam, 2 Pria Ditangkap



SOLO – Dua orang pria ditangkap polisi setelah diduga membawa senjata tajam (sajam) dan hendak melukai warga di Jalan Adi Sumarmo, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Peristiwa berlangsung Sabtu (8/2/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

"Penangkapan setelah tim Sparta mendapat informasi dari Call Center bahwa ada dua orang pelaku yang sudah diamankan warga karena membawa senjata tajam," kata Kasat Samapta Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo, mewakili Kapolresta Surakarta Kombes Catur Cahyono Wibowo.





Keduanya diduga juga hendak melukai seorang warga setempat. Setelah diamankan, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 gunting, 1 pisau, 1 celurit serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku.

"Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Mapolresta Surakarta untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur," pungkasnya.

(Awaludin)