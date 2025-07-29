Duel Maut, Pria di Solo Tewas Dihantam Tangga dan Termos Es

SOLO – Perkelahian berujung maut terjadi di kawasan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. HI (54), warga Laweyan, Solo, tewas setelah terlibat duel dengan DK (29).

Korban meregang nyawa usai dilempar tangga, diinjak-injak, dan dilempar termos es oleh pelaku. Peristiwa terjadi karena pelaku tak terima ditegur korban saat bleyer-bleyer sepeda motor.

Peristiwa terjadi pada Sabtu 26 Juli 2025 dini hari sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah tempat angkringan di kawasan Laweyan, Solo. Saat itu, DK datang sambil bleyer-bleyer sepeda motor yang dikendarainya.

Kemudian ditegur HI. Namun, Deki yang juga merupakan warga Laweyan tak terima. Cekcok pun terjadi dan berlanjut ke perkelahian.

“Terduga (pelaku) tersinggung atau sakit hati, kemudian terjadi cekcok dan adu pukul antara korban dan terduga,” kata Wakapolresta Solo, AKBP Sigit, saat jumpa pers, Selasa (29/7/2025).

Saat itu, pelaku melemparkan batu ke arah korban. Tak hanya itu, ia juga melemparkan tangga bambu. Setelah itu, adu pukul kembali terjadi hingga korban jatuh tersungkur.

Melihat lawannya terjatuh, DK lalu menginjak-injak tubuh korban. Tak hanya itu, pelaku juga melemparkan termos es ke arah korban. Mengetahui lawannya tak bergerak, DK mencoba melarikan diri. Namun, dia berhasil ditangkap warga sekitar dan diserahkan ke polisi.