INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Banjir Melanda 66 Desa di Maros Sulsel, 178.083 Warga Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |14:37 WIB
Banjir Melanda 66 Desa di Maros Sulsel, 178.083 Warga Terdampak
Banjir Melanda di Maros Sulsel (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak Selasa (11/2) pukul 12.00 WITA. Banjir ini menyebabkan 178.083 warga terdampak.

“Banjir yang melanda Kabupaten Maros, Sulsel berdampak pada 66 desa di 14 kecamatan. Bencana yang terjadi pada Selasa (11/2), pukul 12.00 waktu setempat atau Wita menyebabkan 1 warga hilang,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (14/2/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, hingga Rabu (12/2) petugas gabungan masih melakukan pencarian. Di samping itu, upaya evakuasi warga yang masih terdampak banjir masih berlangsung. Pantauan pada Kamis kemarin, ketinggian genangan mulai surut di beberapa titik.

“Sebanyak 178.083 warga terdampak, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros masih melakukan pendataan di lokasi banjir,” katanya.

Aam juga mengungkapkan, bahwa BNPB mendapatkan laporkan banjir juga masih melanda Kota Makassar hingga Kamis (13/2) dengan ketinggian berbeda yaitu 30 – 300 cm. Kejadian ini melanda 10 kelurahan di 4 kecamatan. Banjir tersebut mengakibatkan adanya pengungsian 1.052 KK atau 3.903 jiwa. Mereka tersebar di 43 titik pos pengungsian.

 

