HOME NEWS SUMUT

Serap Aspirasi Warga Deli Serdang Soal Banjir hingga BPJS, Anggota DPRD dari Partai Perindo Siap Perjuangkan Solusi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |23:25 WIB
Serap Aspirasi Warga Deli Serdang Soal Banjir hingga BPJS, Anggota DPRD dari Partai Perindo Siap Perjuangkan Solusi
Aleg Perindo
A
A
A

DELISERDANG - Para anggota legislatif (aleg) Partai Perindo di seluruh Indonesia terus bergerak menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini turut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Herti Sastra Br Munthe SP yang menggelar kegiatan reses tahap 1 tahun 2025.

Herti yang juga merupakan Bendahara DPD Partai Perindo Kabupaten Deli Serdang penuh semangat melakukan reses di dua desa berbeda dalam hari yang sama. 

Dia menyapa dan berdialog dengan konstituennya di Desa Bandar Klippa dan Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kemarin.

"Sangat senang ada aspirasi mereka, sehingga saya bisa bawa dan kawal aspirasi mereka ke pemerintah kabupaten agar segera direalisasikan," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (13/2/2024).

Sekitar 300 warga termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Di antaranya banjir yang kerap melanda beberapa dusun akibat parit tidak berfungsi dengan baik, kesulitan mengakses air bersih dan mengurus BPJS.

"Mereka mengeluhkan pengurusan BPJS gratis, karena sudah diajukan, tapi nggak keluar. Ada yang dua tahun belum keluar. Selain itu, tentang honor guru Sekolah Minggu serta guru Maghrib Mengaji," tutur perempuan kelahiran Tongging, 1 Maret 1980 ini. 

Herti mengatakan, aspirasi, masukan dan keluhan masyarakat tersebut akan diperjuangkannya di DPRD Kabupaten Deli Serdang. Saat ini dia duduk di Komisi I yang menaungi Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pertanahan. 

