Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Anggota Legislatif dari Partai Perindo Gelar Reses, Prioritaskan Keluhan Warga Tulang Bawang Barat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |16:11 WIB
Dua Anggota Legislatif dari Partai Perindo Gelar Reses, Prioritaskan Keluhan Warga Tulang Bawang Barat
Reses Perindo
A
A
A

TULANG BAWANG BARAT- Anggota legislatif (Aleg) Partai Perindo terus bekerja dan hadir di tengah masyarakat. Langkah ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan termasuk agenda reses, seperti yang dilakukan dua anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, yakni Idris Hadi dan Hairul Amin. 

Adapun, Idris Hadi menggelar reses masa persidangan II Tahun 2025 di RK 04 Tiyuh/Desa Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Ini adalah reses ketiga, sekaligus penyerahan SK Kepengurusan Ranting Partai Perindo Penumangan Baru.

"Selain menyerap aspirasi, semoga kunjungan ini mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Dan apa yang menjadi keluhan serta usulan masyarakat akan saya perjuangkan," tutur Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) ini.

Saat reses, banyak harapan warga yang disampaikan kepada Idris yang juga merupakan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Tubaba ini. Di antaranya pembuatan sumur bor, honor guru mengaji, perbaikan jalan lingkungan dan jalan usaha tani, pembangunan taman, pengurusan BPJS gratis dan sertifikat Prona, serta pemasaran hasil UMKM.

"Semua aspirasi akan menjadi satu perjuangan kami, untuk ditindaklanjuti di forum DPRD dan disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tubaba,” terangnya.

Kegiatan reses ini diapresiasi salah satu warga Penumangan Baru, Sutrisno, yang juga berharap semua keluhan bisa cepat mendapatkan solusinya. 

"Semoga keluhan dan usulan masyarakat Penumangan Baru bisa menjadi prioritas dan terlaksana," harapnya. 

Sementara itu, Hairul Amin menggelar reses di Tiyuh/Desa Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Kegiatan itu dihadiri pejabat Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pj Kepala Desa Karta Raya serta tokoh masyarakat, pemuda dan agama, Kamis (13/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement