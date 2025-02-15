Dua Anggota Legislatif dari Partai Perindo Gelar Reses, Prioritaskan Keluhan Warga Tulang Bawang Barat

TULANG BAWANG BARAT- Anggota legislatif (Aleg) Partai Perindo terus bekerja dan hadir di tengah masyarakat. Langkah ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan termasuk agenda reses, seperti yang dilakukan dua anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, yakni Idris Hadi dan Hairul Amin.

Adapun, Idris Hadi menggelar reses masa persidangan II Tahun 2025 di RK 04 Tiyuh/Desa Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Ini adalah reses ketiga, sekaligus penyerahan SK Kepengurusan Ranting Partai Perindo Penumangan Baru.

"Selain menyerap aspirasi, semoga kunjungan ini mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Dan apa yang menjadi keluhan serta usulan masyarakat akan saya perjuangkan," tutur Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) ini.

Saat reses, banyak harapan warga yang disampaikan kepada Idris yang juga merupakan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Tubaba ini. Di antaranya pembuatan sumur bor, honor guru mengaji, perbaikan jalan lingkungan dan jalan usaha tani, pembangunan taman, pengurusan BPJS gratis dan sertifikat Prona, serta pemasaran hasil UMKM.

"Semua aspirasi akan menjadi satu perjuangan kami, untuk ditindaklanjuti di forum DPRD dan disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tubaba,” terangnya.

Kegiatan reses ini diapresiasi salah satu warga Penumangan Baru, Sutrisno, yang juga berharap semua keluhan bisa cepat mendapatkan solusinya.

"Semoga keluhan dan usulan masyarakat Penumangan Baru bisa menjadi prioritas dan terlaksana," harapnya.

Sementara itu, Hairul Amin menggelar reses di Tiyuh/Desa Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Kegiatan itu dihadiri pejabat Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pj Kepala Desa Karta Raya serta tokoh masyarakat, pemuda dan agama, Kamis (13/2/2025).