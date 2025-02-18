Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota Brimob Diusuk, 5 Preman di Jambi Ditangkap

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |00:09 WIB
Anggota Brimob Diusuk, 5 Preman di Jambi Ditangkap
5 preman pelaku penusukan pada anggota brimob ditangkap (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAMBI - Sebanyak lima orang preman yang melakukan penusukan terhadap salah satu anggota Brimob Polda Jambi hingga mengakibatkan luka di punggung ditangkap. Peristiwa itu terjadi di halaman Hotel Abadi Kota Jambi.

Sementara, masih ada seorang lagi dalam pengejaran petugas.

"Lima orang pelaku yang diamankan, yakni berinisial IN (20) yang berperan sebagai pelaku penusukan, F (20), WA (21), AK (24) serta FY (21). Sedangkan satu orang DPO yang melempari korban menggunakan batu insial RR," ungkap Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, Senin (17/2/2025).

Korban pengeroyokan dan penusukan para preman adalah seorang anggota Brimob Polda Jambi berinisial AAA (28). "Korban terkena tusukan sajam di punggung kanannya, dan akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi," tuturnya.

Dia menjelaskan, untuk saat ini kondisi korban berangsur pulih. "Alhamdulillah anggota Brimob yang terkena tusukan sajam tersebut telah berdinas kembali," ucap Boy Siregar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penusukan Brimob Preman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185304//penusukan_di_pasar_gaplok_jakpus-gvZr_large.jpg
Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Dipicu Masalah Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185299//pelaku_penusukan_ditangkap-Ex2z_large.jpg
Pelaku Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Ditangkap Setelah Empat Hari Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184220//oknum_tni_au_tusuk_warga-E1re_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183873//pemuda_hendak_tawuran_di_ciputat-Hjz0_large.jpg
Bawa Celurit hingga Cairan Berbahaya, Sejumlah Pemuda di Ciputat Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183555//polri-um36_large.jpg
Kapolri: Brimob Bukan Hanya Pasukan Bersenjata, tapi Kekuatan Lindungi Kehidupan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538//polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement