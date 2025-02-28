Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ungkap Tujuan Diadakannya Retreat Kepala Daerah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |04:01 WIB
Prabowo Ungkap Tujuan Diadakannya Retreat Kepala Daerah
Prabowo Subianto di retreat kepala daerah (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan tujuan pelaksanaan retreat untuk Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Ia menegaskan, kegiatan ini bertujuan agar para pimpinan daerah saling bersinergi demi kepentingan rakyat.

"Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara sperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal dan saling kerjasama," kata Prabowo dalam sambutannya di Ruang Makan Husein, Kompleks Akmil Magelang, Jateng, Kamis (27/2/2025) malam.

Prabowo menegaskan, para peserta retreat yang hadir malam ini telah diberikan mandat oleh rakyat memimpin suatu daerah. Maka dari itu, mereka semua diwajibkan untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat.

"Saudara-saudara sekalian saya sampaikan dan saya tegaskan kembali. Kita sudah menjadi pejabat negara, kita semuanya, wali kota, Wakil Walikota, bupati, Wakil bupati, Gubernur Wakil gubernur, kita semua dipilih rakyat, kita abdi rakyat, kita pemimpin rakyat," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187401/ketua_mpr_ahmad_muzani-j8wf_large.jpg
Presiden Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187353/banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-khQ4_large.jpg
Ketua MPR Ungkap Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187320/ahmad_muzani-qAs8_large.jpg
Ketua MPR Temui Prabowo di Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187154/prabowo-fEw2_large.jpg
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187150/prabowo_subianto-3cSO_large.jpg
Prabowo Pastikan Bantuan Rumah Rusak Pascabencana, Warga Padang Pariaman Sorak: Alhamdulillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187149/prabowo_subianto-DS7q_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Kita Tak Akan Biarkan Saudara Memikul Beban Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement