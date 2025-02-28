Prabowo Ungkap Tujuan Diadakannya Retreat Kepala Daerah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan tujuan pelaksanaan retreat untuk Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Ia menegaskan, kegiatan ini bertujuan agar para pimpinan daerah saling bersinergi demi kepentingan rakyat.

"Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara sperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal dan saling kerjasama," kata Prabowo dalam sambutannya di Ruang Makan Husein, Kompleks Akmil Magelang, Jateng, Kamis (27/2/2025) malam.

Prabowo menegaskan, para peserta retreat yang hadir malam ini telah diberikan mandat oleh rakyat memimpin suatu daerah. Maka dari itu, mereka semua diwajibkan untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat.

"Saudara-saudara sekalian saya sampaikan dan saya tegaskan kembali. Kita sudah menjadi pejabat negara, kita semuanya, wali kota, Wakil Walikota, bupati, Wakil bupati, Gubernur Wakil gubernur, kita semua dipilih rakyat, kita abdi rakyat, kita pemimpin rakyat," tuturnya.