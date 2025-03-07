Advertisement
HOME NEWS JABAR

Penampakan Macet Horor di Jalan Soekarno-Hatta Bandung Akibat Banjir

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |21:55 WIB
Penampakan Macet Horor di Jalan Soekarno-Hatta Bandung Akibat Banjir
Penampakan Macet Horor di Jalan Soekarno-Hatta Bandung Akibat Banjir (Foto : Istimewa)
BANDUNG - Banjir yang merendam kawasan lampu merah Gedebage, Kota Bandung menyebabkan kemacetan parah sepanjang tiga kilometer di Jalan Soekarno-Hatta baik kendaraan yang mengarah ke timur maupun barat, Jumat (7/3/2025).

Sebuah video macet horor di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung beredar di media sosial (medsos). Pengunggah menyebut, video itu direkam dari Apartemen Panoramic, Jalan Soekarno-Hatta.

Dalam video tampak antrean kendaraan baik mobil, truk, maupun motor, mengular sepanjang sekitar 3 kilometer.

Sedangkan air yang menggenangi kawasan lampu merah Gedebage masih cukup tinggi, sekitar 50 sentimeter. Kawasan ini memang kerap tergenang banjir saat hujan deras mengguyur.

Pengendara dari arah barat Jalan Soekarno-Hatta, timur (Jalan Soekarno-Hatta), utara (Jalan Rumah Sakit), maupun selatan (Jalan Gedebage), yang nekat menerobos banjir terpaksa melaju lambat.

Tak sedikit motor mogok karena mesin terendam air. Pengendara terpaksa mendorong motornya ke titik yang agak tinggi.

Diketahui, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kota Bandung, Jumat siang hingga petang. Sejumlah ruas jalan tergenang banjir.

 

Topik Artikel :
Kemacetan banjir bandang Banjir
