INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Tak Diberi Uang untuk Beli Narkoba, Pemuda Ini Aniaya Ibu Kandung hingga Bonyok

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |20:05 WIB
Tak Diberi Uang untuk Beli Narkoba, Pemuda Ini Aniaya Ibu Kandung hingga Bonyok
Penganiayaan (foto: freepik)
A
A
A

SIANTAR - Seorang pemuda berinisial NR (21) di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, diamankan Polisi setelah menganiaya WS, ibu kandungnya yang sudah berusia 51 tahun. NR sampai hati menganiaya sang ibu, karena kesal tak diberikan uang untuk membeli narkoba.

Kapolsek Siantar Martoba, Polres Pematangsiantar, AKP Restuadi, mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Rakutta Sembiring, Kecamatan Siantar Martoba, pada Minggu, 9 Maret 2025 lalu.

"Dia (pelaku) meminta uang kepada ibunya untuk membeli narkoba. Tapi saat itu ibunya bilang tidak punya uang. Pelaku lalu kesal dan langsung menganiaya ibunya. Jumlah yang diminta saya tidak tahu," kata Restuadi, Rabu (12/3/2025).

Meski pelaku sempat diamankan, kata Restuadi, Polisi tidak melanjutkan proses hukum atas peristiwa penganiayaan itu. Itu karena kasus penganiayaan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sang ibu juga sudah memaafkan perbuatan anaknya.

"Kedua belah pihak sudah berdamai secara kekeluargaan. Pelaku juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta tidak akan mencuri di rumahnya dan di rumah tetangganya," tukasnya. 

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Narkoba Ibu dianiaya Anak Aniaya
