HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |12:13 WIB
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang dibawa oleh dua wanita berinisial DTU dan S. Kedua wanita cantik tersebut menyimpan narkoba dalam pembalut yang mereka pakai.

Kepala Lapas Narkotika Jakarta,  Syarpani mengaakan, kedua pelaku merupakan pengunjung yang ingin menjenguk warga binaan yang berbeda. Kejadian pertama terungkap ketika petugas penggeledahan mencurigai gerak-gerik salah satu pengunjung yang hendak membesuk warga binaan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas wanita, ditemukan dua bungkus serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat 9,2 gram yang disembunyikan di dalam pembalut," ujar Syarpani dikutip Rabu (12/11/2025).

Namun tidak lama berselang, petugas kembali menemukan modus serupa dari pengunjung wanita lain. Ditemukan paket sabu seberat 23,5 gram.

"Dalam pemeriksaan, petugas mendapati dua bungkus sabu seberat 23,5 gram yang juga disembunyikan di dalam pembalut wanita," ucapnya.

Saat ini, kedua tersangka telah diserahkan diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Termasuk barang bukti narkoba jenis sabu seberat 32,7 gram yang disita dari dua orang wanita tersebut.

 

