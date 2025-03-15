Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sembunyi di Balik Beton, Kawanan Pencuri Ban Serep Truk Ditangkap Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |04:01 WIB
Sembunyi di Balik Beton, Kawanan Pencuri Ban Serep Truk Ditangkap Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya menangkap komplotan pencuri ban serep truk di pinggir Tol Halim. Total, sebanyak lima orang diamankan.

Kasat PJR Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dono menjelaskan, kejadian bermula saat petugas Bripka Tri Putra dan Brigadir Tri Putro melakukan patroli di Jalan Tol Dalam Kota, pada Kamis 13 Maret sekitar pukul 01.45 WIB.

“Pada KM 1+400 Jalan Tol Dalam Kota mengarah ke Cikampek, tepatnya di samping ramp Stasiun Kereta Cepat di Halim, menemukan kendaraan Avanza warna hitam yang berada di bahu jalan,” kata Dhanar, Jumat (14/3/2025).

Dhanar menerangkan, kendaraan Avanza itu berada di antara mobil truk yang tengah beristirahat. Saat itu, polisi melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut.

“Namun ditemukan seseorang laki-laki di dalam kendaraan yang justru berbicara dengan nada ketakutan dengan kata-kata "sudah pak jangan rame-rame” dan mengimingi-imingi sejumlah uang,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement