Sembunyi di Balik Beton, Kawanan Pencuri Ban Serep Truk Ditangkap Polisi

JAKARTA - Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya menangkap komplotan pencuri ban serep truk di pinggir Tol Halim. Total, sebanyak lima orang diamankan.

Kasat PJR Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dono menjelaskan, kejadian bermula saat petugas Bripka Tri Putra dan Brigadir Tri Putro melakukan patroli di Jalan Tol Dalam Kota, pada Kamis 13 Maret sekitar pukul 01.45 WIB.

“Pada KM 1+400 Jalan Tol Dalam Kota mengarah ke Cikampek, tepatnya di samping ramp Stasiun Kereta Cepat di Halim, menemukan kendaraan Avanza warna hitam yang berada di bahu jalan,” kata Dhanar, Jumat (14/3/2025).

Dhanar menerangkan, kendaraan Avanza itu berada di antara mobil truk yang tengah beristirahat. Saat itu, polisi melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut.

“Namun ditemukan seseorang laki-laki di dalam kendaraan yang justru berbicara dengan nada ketakutan dengan kata-kata "sudah pak jangan rame-rame” dan mengimingi-imingi sejumlah uang,” ujar dia.