INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tolak UU TNI Ratusan Mahasiswa di Karawang Robohkan Pagar DPRD dan Serang Pos Satpam

Nila Kusuma , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |20:31 WIB
Tolak UU TNI Ratusan Mahasiswa di Karawang Robohkan Pagar DPRD dan Serang Pos Satpam
demo di Karawang
A
A
A

KARAWANG - Ratusan mahasiswa dan Rakyat Sipil melakukan aksi demo di kantor DPRD Karawang, Selasa (25/3/25). Dalam aksinya mereka merobohkan pintu pagar dan melakukan aksi bakar -bakaran karena tidak satupun anggota DPRD menerima mereka. Polisi menghadang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil saat akan masuk ke gedung DPRD hingga sempat rusuh.

Berdasarkan pemantauan mahasiswa dan rakyat sipil melakukan orasi menuntut tindakan aparat represifitas aparat dan membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan saat di DPR RI. Mahasiswa juga menuntut pemerintah mencabut UU TNI dan memberantas KKN dan mewujudkan supremasi hukum. Aksi demo ini dijaga ketat ratusan petugas kepolisian yang berjaga di depan pintu pagar kantor DPRD Karawang. Mahasiswa menuntut Anggota DPRD menemui mereka. Namun setelah ditunggu selama satu jam tidak satupun anggota DPRD yang mau menerima. Kesal karena aksinya tidak ditanggapi mahasiswa mulai mendorong pintu pagar hingga roboh. Upaya polisi untuk mencegah aksi mahasiswa tidak berhasil karena mahasiswa melawan sehingga terjadi saling dorong. Mahasiswa nekat ingin masuk kedalam gedung DPRD namun dihalangi polisi hingga kemudian mahasiswa keluar hingga kejalan raya.

Kesal karena dihalangi polisi mahasiswa yang bergabung dengan masyarakat sipil kemudian melakukan aksi bakar bakaran di depan pintu pagar. Namun polisi kemudian datang menghalangi hingga akhirnya mahasiswa lari kejalan raya sambil melempar petasan. Aksi ini berlangsung hingga buka puasa tiba mahasiswa tetap berteriak sambil melempar petasan. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
