Arus Balik, Kedatangan Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Melonjak

JAKARTA - Pemudik terus kembali mendatangi Jakarta untuk memulai aktivitas mereka. Salah satunya melalui Terminal Bus Kampung Rambutan.

Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Yulza Ramadhoni menyatakan, jumlah penumpang yang tiba di terminal tersebut mengalami peningkatan, baik dari dalam maupun luar Pulau Jawa.

"Memang trendnya ini meningkat," kata Yulza kepada wartawan di Terminal Bus Kampung Rambutan, Sabtu (5/4/2025).

Berdasarkan data yang ada, kenaikan terus terjadi pasca lebaran. Dengan rincian, 1 April sebanyak 1.667 penumpang dan 2 April 1.998 penumpang.

Kemudian, pada 3 April 4.951 penumpang dan 4 April 6.707 penumpang. Ia memprediksi, puncak kedatangan penumpang arus balik di Terminal Kampung Rambuatan pada Minggu, 6 April 2025.

"Sebanyak 3.908 penumpang dengan menggunakan bus sebanyak 126," ujar Yulza menyebutkan jumlah penumpang hari ini.



(Arief Setyadi )