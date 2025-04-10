Polisi Diminta Segera Tangkap Penganiaya Satpam RS Mitra Keluarga

JAKARTA - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meminta aparat kepolisian bergerak cepat menangkap terduga pelaku penganiayaan satpam Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, Kota Bekasi. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes pol Dani Hamdani terkait kasus ini.

Hal itu disampaikan Tri ketika menjenguk korban yang saat ini sedang dalam perawatan di RS. Dalam kunjungannya, Tri pun memberikan dukungan moral kepada korban serta memastikan kondisinya pasca kejadian tersebut.

“Masnya yang sabar, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres. Pokoknya kami memastikan oknum tersebut diproses oleh rekan-rekan penegak hukum. Karena sudah masuk tindak kekerasan dan tidak bisa ditolerir," kata Tri dalam keterangan dikutip, Rabu (9/4/2025).

Sekadar informasi, korban yang bernama Sutiyono diduga mengalami penganiayaan pada Sabtu 29 Maret 2025. Saat itu, korban menegur seorang pengunjung di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena kendaraannya diparkir sembarang di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan juga menggunakan knalpot brong.

Namun, teguran itu tak ditanggapi baik oleh terduga pelaku, yang mana korban justru mengalami dugaan penganiayaan oleh yang bersangkutan. Akibat kejadian tersebut, Sutiyono sempat dirawat intensif di ruang ICU.

Sementara itu, pihak kepolisian telah mengidentifikasi pelaku penganiayaan dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan. Kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, menunjukkan adanya unsur pidana dalam kejadian tersebut.

(Arief Setyadi )