Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Diminta Segera Tangkap Penganiaya Satpam RS Mitra Keluarga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |03:01 WIB
Polisi Diminta Segera Tangkap Penganiaya Satpam RS Mitra Keluarga
Ilustrasi penganiayaan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meminta aparat kepolisian bergerak cepat menangkap terduga pelaku penganiayaan satpam Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, Kota Bekasi. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes pol Dani Hamdani terkait kasus ini.

Hal itu disampaikan Tri ketika menjenguk korban yang saat ini sedang dalam perawatan di RS. Dalam kunjungannya, Tri pun memberikan dukungan moral kepada korban serta memastikan kondisinya pasca kejadian tersebut.

“Masnya yang sabar, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres. Pokoknya kami memastikan oknum tersebut diproses oleh rekan-rekan penegak hukum. Karena sudah masuk tindak kekerasan dan tidak bisa ditolerir," kata Tri dalam keterangan dikutip, Rabu (9/4/2025).

Sekadar informasi, korban yang bernama Sutiyono diduga mengalami penganiayaan pada Sabtu 29 Maret 2025. Saat itu, korban menegur seorang pengunjung di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena kendaraannya diparkir sembarang di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan juga menggunakan knalpot brong. 

Namun, teguran itu tak ditanggapi baik oleh terduga pelaku, yang mana korban justru mengalami dugaan penganiayaan oleh yang bersangkutan. Akibat kejadian tersebut, Sutiyono sempat dirawat intensif di ruang ICU.

Sementara itu, pihak kepolisian telah mengidentifikasi pelaku penganiayaan dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan. Kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, menunjukkan adanya unsur pidana dalam kejadian tersebut. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement