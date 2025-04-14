Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Di Luar Nalar! Pria Ini Perkosa Bocah 12 Tahun hingga Hewan Anjing Berulang Kali

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |17:48 WIB
Di Luar Nalar! Pria Ini Perkosa Bocah 12 Tahun hingga Hewan Anjing Berulang Kali
Pelaku Pemerkosaan Bocah dan Anjing di Makassar
A
A
A

MAKASSAR - Polisi mengungkap motif pelaku penculikan dan penyekapan bocah dua belas tahun di Kota Makassar.

Fantasi seks pelaku disebut  liar karena kerap menonton  video porno, hingga melakukan pemerkosaan anak hingga mirisnya, hewan anjing pun disikat berulang kali.

Polisi  meringkus seorang pria Bernama Khalil Gibran (37), pelaku penculikan dan pemerkosaan anak di bawah umur berinisial P di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pelaku ditangkap oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar di Jalan Toddopuli, Makassar pada Minggu malam 13 April 2024. Polisi bahkan melumpuhkan kaki korban lantaran berusaha kabur dalam pengembangan.

Kapolrestabes makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, pelaku melihat  korban sendirian tengah menjual kerupuk lalu dirayu dengan iming-iming akan dibelikan baju baru dan diberikan beras di indekos.

