Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota DPRD Banten Ini Nekat Tipu Perusahaan Rp350 Juta Pakai Cek Kosong

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |14:18 WIB
Anggota DPRD Banten Ini Nekat Tipu Perusahaan Rp350 Juta Pakai Cek Kosong
Anggota DPRD Banten Ditangkap (foto: freepik)
A
A
A

SERANG - TRF (44) oknum anggota DPRD Banten ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten, usai tersandung kasus penipuan dan penggelapan. Wakil rakyat Fraksi Partai Golkar ini melakukan penipuan terhadap salah satu perusahaan beton sebesar Rp350 juta menggunakan cek kosong.

Dirkrimum Polda Banten, Kombes Dian Setyawan mengatakan, kasus ini terjadi pada tahun 2024 lalu. Di mana, kala itu TRF yang juga menjabat sebagai direktur pada CV. Prisma Kencana memesan beton ready mix dari PT. Sinar Dinamika Beton.

Untuk membayar pesanan tersebut, lanjut Dian, TRF memberikan selembar cek Bank BJB senilai Rp350 juta. Namun, saat akan dicairkan oleh perusahaan pihak perbankan menolak lantaran saldo tidak cukup.

"Satu lembar cek itu sebagai pembayaran terhadap pembelian barang berupa beton ready mix," kata Dian dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

Kata Dian, cek yang diketahui kosong itu menjadi syarat agar PT. Sinar Dinamika Beton bisa melakukan pengiriman pesanan. Jika tidak pihak perusahaan enggan mengirim.

"Setelah dikirim (beton-red) dan diterima oleh TRF, perusahaan mencoba mencairkan di BJB Cilegon tapi hasilnya ditolak karena saldo tidak mencukupi," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176556//pelaku_penipuan_modus_rekrutmen_polri-dkMO_large.jpg
Ngaku Staf DPR, Pria Ini Raup Rp750 Juta dari Modus Penipuan Rekrutmen Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176158//ashanty-FGS2_large.jpg
Ashanty Kapok Titipkan Uang ke Karyawan: Sekarang Mas Anang yang Urus 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/612/3172245//viral-bsmz_large.jpg
Viral! Anak Kecil Pedagang Cilok Ditipu Ibu-Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235//ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3169977//rampas_motor-9tZW_large.jpg
Drama Perampasan Motor, Pelaku Tipu Muslihat Tuduh Korban Teman Musuhnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement